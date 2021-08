Fleisch Nach «Corona-Bremsspuren»: Bell kann den Umsatz steigern Der Fleischverarbeiter Bell kann seinen Betriebsgewinn steigern. Kräftig gewachsen ist auch das Geschäft mit pflanzenbasierten Fleischalternativen. 12.08.2021, 08.17 Uhr

Im ersten Halbjahr erwirtschaftete Bell rund 2 Milliarden Franken. PD/Bell

Die Bell Food Group kann auf ein gutes erstes Halbjahr zurückblicken. Der Fleischverarbeiter konnte seinen Nettoerlös gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozent auf rund 2 Milliarden Franken steigern. Der Betriebsgewinn (EBIT) wuchs ebenfalls: Er liegt bei 64,7 Millionen, was einem Wachstum von 8,9 Prozent entspricht. Als hauptverantwortlich für die positive Entwicklung nennt CEO Lorenz Wyss in einer Mitteilung vom Donnerstag das «starke Kerngeschäft mit Fleisch und Fleischwaren im Schweizer Retailmarkt».

Ihn freut, dass alle Geschäftsbereiche «zum erfolgreichen Halbjahresergebnis beitragen konnten». Auch die Bereiche Food Service und Frisch-Convenience würden nach «Corona-Bremsspuren» wieder «in Richtung Erholung» tendieren, wie es in der Mitteilung heisst. Der Konzern, der zu Coop gehört, bekam vor allem die geschlossenen Restaurants und die geringere Anzahl Pendler zu spüren. Erst gegen Ende der Berichtsperiode zeichnete sich hier aufgrund der Lockerungen der Corona-Massnahmen eine Erholung ab.

Der Fleischkonzern ist zudem weiterhin diverser geworden. «So ist das Geschäft mit pflanzenbasierten Fleischalternativen in der Schweiz und in Deutschland im ersten Halbjahr 2021 erneut stark gewachsen» schreibt Bell. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden. Damit nehme der Konzern «erfolgreich auch gesellschaftliche Trends auf». Im September will Bell das Sortiment mit einer veganen Pouletbrust ergänzen. (mg)