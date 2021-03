FLEISCHABSATZ Im Coronajahr assen Herr und Frau Schweizer mehr Fleisch zu Hause 2020 wurden in der Schweiz rund 5600 Tonnen mehr Fleisch verbraucht als im Jahr davor. Besonders beim Geflügel wurde häufiger zugegriffen. 24.03.2021, 14.39 Uhr

Bei geschlossenen Restaurants warf man hierzulande öfters mal die Pouletspiessli auf den heimischen Grill (Symbolbild). Keystone

(frh) Im Jahr 2020 wurde Fleisch aufgrund der Coronapandemie vermehrt in den eigenen vier Wänden gegessen. Wie Proviande, die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft, in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt, wurden in der Schweiz 2020 insgesamt 5600 Tonnen mehr Fleisch verbraucht als im Jahr davor.