Es geht wieder aufwärts: Swiss fliegt 2022 in die schwarze Zahlen

Flugbetrieb Es geht wieder aufwärts: Swiss dürfte 2022 in die schwarzen Zahlen fliegen Trotz beträchtlicher Rückschläge kommt die Swiss langsam wieder zum Fliegen. Im ersten Quartal konnte die Fluggesellschaft ihr Ergebnis steigern. Ziel für das laufende Jahr bleibt es, einen Gewinn zu erzielen. Aktualisiert 05.05.2022, 07.48 Uhr

Hebt die Fluggesellschaft dieses Jahr wieder richtig ab? Einen Strich durch die Rechnung machen könnte der Swiss der Krieg in der Ukraine. Keystone

Auch 2022 macht der Luftfahrt die Pandemie zu schaffen. So warf Omikron sie zu Jahresbeginn in ihrer Erholung deutlich zurück. Das bekommt auch die Airline Swiss zu spüren. Trotzdem konnte das Unternehmen das operative Ergebnis in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich verbessern. So sank der Verlust um über 75 Prozent – von 201,0 auf noch 47,4 Millionen Franken, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.