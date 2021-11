Flughafen Zürich Herbstferien schlagen sich positiv auf Passagierzahlen nieder Die Herbstferien weckten die Reiselust der Menschen: Seit Ausbruch der Pandemie zählte der Flughafen Zürich erstmals wieder mehr als 1,6 Millionen Passagiere pro Monat. Aktualisiert 10.11.2021, 18.22 Uhr

Im Oktober verzeichnete der Flughafen Zürich wieder einen Anstieg der Passagiere. Keystone

Der Herbst zeigte sich in der Schweiz von seiner sonnigen Seite, aber viele liessen es sich nicht nehmen, in den Herbstferien zu verreisen. Das hatte positive Auswirkungen für die Passagierzahlen am Flughafen Zürich. Im Oktober sind 1,61 Millionen Reisende über den Flughafen geflogen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Damit zählte der Flughafen erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder mehr als 1,6 Millionen Passagiere pro Monat.