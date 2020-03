Flughafen Zürich präsentiert steigende Zahlen und erwartet Corona-Turbulenzen Der Flughafen Zürich hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Umsatz, Gewinn und Passagierzahlen konnten gesteigert werden. Getrübt werden die Aussichten wegen des Corona-Virus. 10.03.2020, 08.09 Uhr

Der Flughafen Zürich hat letztes Jahr 309 Millionen Franken Gewinn gemacht.

(mg) Die Passagierzahlen hätten 2019 einen neuen Spitzenwert erreicht, schreibt der Flughafen Zürich am Dienstag in einer Mitteilung. Insgesamt 31,5 Millionen Menschen seien in Zürich gelandet oder gestartet. Sowohl die Erträge im Fluggeschäft als auch diejenigen im Nichtfluggeschäft hätten zugenommen. Dementsprechend konnten die Erträge der Flughafen AG um 5 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken gesteigert werden.