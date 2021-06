Flugverkehr Flughafen Zürich und Kantonsregierung wollen zwei Pisten verlängern Die Pisten 28 und 32 am Flughafen Zürich sollen verlängert werden. Dies soll zu einer höheren Sicherheit und geringerer Lärmbelastung am Abend führen. Dem Projekt weht bereits grüner Gegenwind entgegen. Dario Pollice 03.06.2021, 10.47 Uhr

Zwei Pisten am Flughafen Zürich sollen verlängert werden, um die Sicherheit zu erhöhen. (Symbolbild) Keystone

Die sich kreuzenden Pisten und Flugrouten seien eine grosse Herausforderung für die Flugsicherheit am Flughafen Zürich. Um die Sicherheit des Pistensystems zu verbessern, will der Flughafen daher die Pisten 28 und 32 verlängern, wie die Staatskanzlei des Kantons Zürich am Donnerstag mitteilt.