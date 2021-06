Massenentlassung: Swiss baut 550 Stellen ab

Gewerkschaft will trotzdem klagen 550 statt 780 Entlassungen: Die Swiss buchstabiert bei Kündigungen zurück Die Swiss reduziert ihre Pläne für eine Massenentlassung als Folge der Coronakrise an. Nach Gesprächen mit Gewerkschaften will die Schweizer Fluggesellschaft nun noch 550 Mitarbeitende entlassen. 15.06.2021, 10.10 Uhr

Die Swiss baut Stellen ab - mit 550 gehen aber weniger Jobs verloren als noch im Mai angekündigt. KEYSTONE

Dank einem «konstruktiven Konsultationsverfahren» mit den Gewerkschaften falle der im Mai angekündigt Stellenabbau mit 550 betriebsbedingten Kündigungen und Änderungskündigungen nun geringer aus. Das teilt die Fluggesellschaft am Montag mit. Swiss sieht sich aufgrund der Coronakrise mit strukturellen Marktänderung konfrontiert und will darauf mit einem Stellenabbau als auch einer Reduktion des Angebots reagieren.

Ganz in Minne sind die Gespräche zwischen Swiss und Gewerkschaften aber offenbar nicht verlaufen. Denn der VPOD will die angekündigten Kündigungen als missbräuchlich anfechten, wie er in einer eigenen, gleichzeitig versandten Mitteilung schreibt. Für ein seriöses Konsultationsverfahren habe die Fluggesellschaft Infos zu spät oder unvollständig geliefert. Auf einen Antrag, die Konsultationsfrist zu verlängern, sei Swiss gar nicht erst eingegangen.

Am Nachmittag will die Leitung der Swiss an einer Medienkonferenz ausführlich Stellung nehmen zur geplanten Massenentlassung.

Update folgt ...