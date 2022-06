Manor baut Zusammenarbeit mit Too Good To Go und ReCircle aus

Food Waste Weil sehr erfolgreich: So geht Manor das Food-Waste-Problem bei seinen Restaurants und Take-Aways an Die seit dem letzten August bestehende Partnerschaft für die Food-Supermärkte wird auf Gastrobetriebe ausgedehnt. Ziel ist eine Halbierung der Lebensmittelverluste. Aktualisiert 17.06.2022, 12.03 Uhr

Die Gastro-Angebote der Manor sollen eine bessere Umweltbilanz aufweisen. Keystone

Bereits seit dem letzten Jahr arbeitet Manor mit dem Start-up Too Good To Go zusammen. Dabei werden Lebensmittel, die sonst fortgeworfen werden müssten, via App an Selbstabholer verkauft. Die Zusammenarbeit sei ein voller Erfolg, bilanziert Manor in einer Mitteilung vom Freitag. Deshalb wird sie nun ausgeweitet: Neu machen auch die 25 Manora-Restaurants, zwei Manor Pizza&Pasta-Restaurants und neun Manora Fresh To Go Take-Aways mit.