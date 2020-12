Führungswechsel beim Luzerner Vorsorgeberater PensExpert 23.12.2020, 11.48 Uhr

Neuer CEO: Rafael Lötscher. Bild: PD

(gr) Neues Jahr, neue Geschäftsleitung: Beim Luzerner Vorsorgeberater PensExpert kommt es per 1. Januar zu gewichtigen Wechseln an der Unternehmensspitze. Nach über 20 Jahren übergibt Jörg Odermatt (58) die operative Leitung an Rafael Lötscher (45). Lötscher hatte während zehn Jahren die Fachgruppe Sozialversicherungen und Vorsorge der BDO Schweiz unter sich und war Stellvertretender Niederlassungsleiter BDO Zug. «Wir wollen im 1e-Bereich ganz klar 1a sein und in der Bel-Etage der Bel-Etage-Vorsorge führend bleiben», wird der neue CEO in einer Mitteilung zitiert.