Gästezahlen Die ausländischen Touristen kommen zurück Die Gäste kehren zurück: Die Schweizer Hotellerie hat im September 3,3 Millionen Logiernächte verzeichnet. Rund ein Drittel der Übernachtungen geht auf das Konto der ausländischen Gäste. 04.11.2021, 09.01 Uhr

Die Tourismusregion Genf konnte im September stark zulegen. Keystone

Die Übernachtungen in den Schweizer Gaststätten stiegen im September gegenüber dem Vorjahr um 22,5 Prozent respektive 605'000 Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Davon gingen 1,2 Millionen Logiernächte auf das Konto der ausländischen Gäste. Das ist ein Plus von 86,2 Prozent. Für die meisten Übernachtungen sorgten Gäste aus Deutschland und den Vereinigten Staaten. Aber auch die Schweizerinnen und Schweizer legten um 3 Prozent zu.