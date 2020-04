Gastrobranche fordert Versicherer mit neuem Rechtsgutachten zum Zahlen auf Viele Versicherer weigern sich, den Gastrobetrieben trotz abgeschlossener Epidemie-Versicherung die Schäden zu decken. Im Streit doppelt der Schweizer Gastroverband nun mit einem Rechtsgutachten nach. 24.04.2020, 11.42 Uhr

Die Restaurants sind zu, auch in Chur. (Symbolbild) Keystone

(gb.) Das Gutachten wurde bei einer in Versicherungsrecht spezialisierten Anwaltskanzlei in Auftrag gegeben, wie der Verband Gastro Suisse am Freitag mitteilte. Die Anwälte sollten bei 20 Gastrobetrieben prüfen, ob die Versicherer auf Basis einer abgeschlossenen Epidemie-Versicherung für die durch das Coronavirus entstandenen Schäden der Gastrobetriebe aufkommen müssen.