Mehr Umsatz, weniger Gewinn: Teuerung macht Geberit zu schaffen

Bauindustrie Mehr Umsatz, weniger Gewinn: Teuerung macht Geberit weiter zu schaffen Die Produkte des Sanitärtechnik-Konzerns Geberit sind auch im zweiten Quartal des Jahres stark gefragt. Doch weil deren Herstellung und Vertrieb teuer und aufwendig sind, sinkt der Gewinn. 18.08.2022, 07.36 Uhr

Geberit kann auch im zweiten Quartal den Umsatz steigern, büsst wegen der Teuerung aber Gewinn ein. Keystone

Im ersten Halbjahr machte Geberit 402 Millionen Franken Gewinn, dies bei einem Umsatz von 1,9 Milliarden Franken. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Gewinnrückgang um 12,5 Prozent bei einem Umsatzwachstum von 5,5 Prozent. Bereinigt um «stark negative Währungseffekte» hätte in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres sogar ein Umsatz-Plus von 11,3 Prozent resultiert. Das schreibt der Sanitärtechnik-Konzern am Donnerstag in einer Mitteilung.