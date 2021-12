Calida hat Käufer für Outdoormarke Milllet

Geld für Neuakquisitionen Rückzug aufs Kerngeschäft: Calida hat Käufer für Outdoormarke Millet gefunden Der im Sommer angekündigte Umbau der Calida Group schreitet voran: Die Outdoormarke Millet geht zurück an die Gründerfamilie. Das Geld will Calida in eine Expansion im Kerngeschäft stecken. 24.12.2021, 09.45 Uhr

Fokus aufs Kerngeschäft: Calida stösst ihre Outdoormarke ab. Keystone

Die Alpinmarke Millet geht zurück an die Gründerfamilie, wie Calida am Freitag mitteilte. Als Käufer sei Jean-Pierre Millet, Enkel des Gründers gewonnen worden. Er investiert zusammen mit der Inspiring Sports Capital, einer auf Innovationen im Sportbereich fokussierten Private-Equity-Gesellschaft. Das Angebot sei verbindlich, der Verkauf unterliege aber noch einem Betriebsrats-Konsultationsverfahren in Frankreich, so die Mitteilung.

Die Calida Group will sich stärker auf das Unterwäsche- und Lingeriegeschäft konzentrieren und stösst ihr Outdoor-Portfolio weitgehend ab. Aus diesem verbleibt nur die Lafuma Mobilier in der Hand der Calida, eine Marke für Outdoor-Möbel. Wie viel Calida für Millet erhält, wird nicht bekannt gegeben. «Über die Transaktionsdetails haben die Parteien Stillschweigen vereinbart», heisst es in der Mitteilung. 2020 machte die Millet Mountain Group einen Umsatz von 78,2 Millionen Franken.

Das Geschäft soll nächstes Jahr über die Bühne gehen. Den Erlös will die Calida Group in Akquisitionen im Bereich Lingerie und Unterwäsche stecken. «Nun wollen wir unsere gute Marktposition weiter ausbauen», wird CEO Timo Schmidt-Eisenhart zitiert. (wap)