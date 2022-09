Börsentipps von François Bloch: Vifor, Salmar, Vertex, Munichre

Geldanlage Weshalb bei Vifor die Zeit drängt, weshalb sich mehr Lachskäufe lohnen – und andere Börsentipps der Woche In der «Schweiz am Wochenende» schreibt unser Geldkolumnist François Bloch, wieso Eile geboten ist bei Anlegerinnen und Anlegern in Besitz von Aktien des Pharmakonzerns Vifor. François Bloch Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jetzt ist die Zeit gekommen, um die Vifor-Aktie zu Barem zu machen. Marco Ratschiller

Geschätzte Leser, es ist höchste Eisenbahn, dass Sie die Papiere von Vifor (VIFN SW) zu Kasse machen, damit Sie die Anlagegewinne aus einem angedienten Produkt ins Trockene bringen. Ich nehme an, dass die Aktien von Vifor in Bälde an der Schweizer Börse vom Handel genommen werden und daher Eile geboten ist, hier die Papiere zu veräussern. Der Anlagetipp hat nach einer kurzfristigen Negativbilanz zu einem regelrechten Blattschuss für Sie geführt, nachdem die australische CSL mit einem famosen Angebot die bisherigen Besitzer ausgekauft hatte. (Geduld bringt Rosen auch an der Börse)

Voll auf Kurs befindet sich der norwegische Lachsproduzent SalMar (SALM NO): Der Gewinn pro Aktie für das zweite Quartal stieg gegenüber der Vorjahresperiode von 6.98 NKR auf 15.6 NKR an. Innert fünf Jahren erzielten Sie mit dem 8-Milliarden-Franken-Papier eine Anlagerendite von +256,4 Prozent. Laut meinen Analysen wird sich der Buchwert pro Aktie zwischen 2019 und 2024 um 124,2 Prozent erhöhen. Ich empfehle Ihnen daher mit gutem Grund, auf jährlicher Basis die Dividendenausschüttung in neue Papiere zu reinvestieren. (Dividendenausschüttung jeweils reinvestieren)

In einem regelrechten Schockzustand war ich, als mir dieser Tage ein Leser den Gebührenvorschlag seiner Bank in Sachen gedeckter Calls übermittelte. Unbegründete Panik ist ein schlechter Ratgeber und ich beharrte darauf, dass mir der Abonnent in schriftlicher Form den Vorschlag der regulierten Bank übermittelt. Nebst einem Grundtarif, welcher vollkommen in Ordnung ist, wurde auf die einkassierte Call-Prämie eine Gebühr von 0,5 Prozent draufgeschlagen. So nicht, habe ich dem Leser geschrieben und ihn dazu aufgefordert, die entsprechenden Aktien an eine andere Bank zu transferieren. (Gebührenskandal)

Dieser Tage haben auch die kantonalen Gerichte ihren offiziellen Segen zur famosen Hypothekarlösung gegeben, von welcher ich Ihnen letzte Woche berichtet habe. Ich bin überzeugt, dass damit eine Win-win-Situation für alle Beteiligte gefunden wurde. Ganz hoch im Kurs ist dabei die hier nicht genannte Kantonalbank, welche Hand zu einer Lösung geboten hat. Mit Kulanz konnte einer Leserin aus der Patsche geholfen werden, damit das selbst bewohnte Wohneigentum nicht im dümmsten Moment veräussert werden musste. (Kantonalbank mit Herz)

Mancher Leser rümpfte verächtlich die Nase, als ich den in der Schweiz eher unbekannten Namen Vertex Pharmaceuticals (VRTX US) vor Jahren propagiert habe. Bei einer Anlagerendite von +82 Prozent über die letzten fünf Jahre gibt es keine Diskussionspunkte mehr beim 74,4-Milliarden-Dollar-Titel. Bei einer aktuellen Umsatzrendite von 53,7 Prozent können Sie weiterhin auf diese Karte setzen. Analysten gehen davon aus, dass dieses Papier innerhalb von einem Jahr nochmals um 6,85 Prozent anwächst. (Halten)

Auf meinen quantitativen Modellen sind erstmals die Papiere der Munich Re (Börsensymbol: MUV2 GY) aufgeblitzt. Der prozentuale fundamentale Bewertungsabschlag ist sogar grösser als bei der Zürich Versicherung, was einiges zu bedeuten hat. Falls Sie sich beeilen mit Kaufen, werden Sie laut meinen Hochrechnungen eine Dividendenrendite von über 5 Prozent 2023 erhalten. Mag sein, dass auf den ersten Blick das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 23,1 Punkten als hoch erscheint, aber die erwartete Umsatzrendite von 54,2 Prozent 2023 verspricht Hochgenuss. (Neu auf der Empfehlungsliste)

Unser Experte François Bloch hat sich verpflichtet, in keinem der besprochenen Titel aktiv zu sein. Wer die Börsentipps aus dieser Kolumne umsetzt, tut dies auf eigenes Risiko. Die «Schweiz am Wochenende» übernimmt keine Verantwortung.

Leserfragen an den Geldberater

Sämtliche Leserfragen werden beantwortet. Schreiben Sie Geldberater

François Bloch ein E-Mail an: geld@schweizamwochenende.ch.

Ich halte seit Jahren Sima-Anlagefonds der UBS. Er zeigt in Anbetracht des Zinsumfeldes eine akzeptable Rendite. Der Kurs entwickelte sich über die Jahre stetig, wenn auch nicht spektakulär. Eine konservative Anlage, die in Schweizer Immobilien investiert. In den letzten sechs Monaten hat der Kurs sehr schwankend reagiert und etwas über 12 Prozent verloren. Ich vermute wegen steigender Zinsen. Mit der nun sich anbahnenden Inflation wird der Wert der Immobilien wohl aber eher steigen, denn fallen. Somit: Zinsen gegen höheren Realwert. Wie reagiert der Markt auf diese Entwicklung? Oder anders gesagt, halten oder verkaufen? Wohin aber dann mit dem Cash?

Ich habe den Halbjahresabschluss des Sima-Anlagefonds genauer unter die Lupe genommen und zeige mich begeistert. Auch den Grund des Kursverlustes habe ich eruiert. Seien Sie sich als Anleger bewusst, dass es sich hier nicht um einen Managementfehler handelt. Der Bewertungsaufschlag ist von 54,3 Prozent (30.06.2021) auf 23,9 Prozent (30.06.2022) gefallen, was Grund für den abrupten Kursverfall des Produktes ist. Der Anteil an Wohnbauten ist auf über 52 Prozent angestiegen, was eigentlich für das Produkt spricht. Momentan erhöhen sich die Preise für Wohneigentum, obwohl die steigenden Zinsen normalerweise einen gegenteiligen Effekt hätten. Vergleiche ich die Anlageperformance des UBS-Sima mit dem SXI Real Estate Funds, sehe ich eine klare Mehrrendite für dieses Produkt über die letzten Jahre. Als langjähriger Investor sind Sie massiv im Gewinn. Warum nicht einen Teilverkauf anstreben, um die Erträge auf die sichere Seite zu bringen? Opportunitäten im aktuellen Marktumfeld gibt es keine: Warum nicht warten?

Anlagetipp der Woche

Wenn Sie davon ausgehen, dass die vier Schweizer Weltmarktchampions Novartis, Roche, Nestlé und Richemont jeweils nicht mehr als 50 Prozent an Wert verlieren seit der Anfangsfixierung des Produktes innerhalb von zwölf Monaten, dann ist der Anlagetipp von dieser Woche für Sie eine Sensation. Das Spitzenprodukt (Valor: 121 413 341) mit absolut extremen Konditionen im weltweiten Konkurrenzvergleich, wo die Banque Cantonale Vaudoise als Garantiegeber (Rating: AA) auftritt, wird Sie regelrecht begeistern: Ein Jahreszins von 13,8 Prozent ist Ihnen sicher.

Entscheidend für den vollständigen Kapitalerhalt ist folgende Bedingung: Keiner der vier Referenztitel darf während der maximalen Laufzeit die Barriere bei 49,94 Prozent jeweils unterschreiten. Verliert der schwächste Wert der vier Aktien über die ganze Laufzeit 45 Prozent seit der Anfangsfixierung, erhalten Sie trotzdem den vollständigen Kapitaleinsatz zurück. Zusätzlich haben Sie in der Zwischenzeit alle drei Monate den anteiligen Jahreszins erhalten.

In einer historischen Rückrechnung über die letzten fünf Jahre (Quelle: PrivatAm) bei einem Autocall von 90 Prozent hätten Sie eine Trefferquote von 100 Prozent erzielt. Gleichzeitig mit unserem von der BCV garantierten Produkt finden Sie ein total identisches Angebot im Schweizer Markt vor: Bei unserem Anlagetipp der Woche ist die garantierte Zinszahlung auf den ersten Verfalltermin nach sechs Monaten um satte 130 Prozent höher als beim sehr renommierten Mitbewerber, trotz tieferer Barriere und besseren Ratings. Sämtliche vier Titel haben Kursziele auf zwölf Monate hinaus, welche höher sind als das aktuelle Aktienkursniveau. (Wahnsinn)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen