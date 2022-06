UBS erwartet ein Ende der SNB-Negativzinsen Mitte 2023

Geldpolitik «Eine neue Ära»: Auch die UBS erwartet nächstes Jahr ein Ende der Negativzinsen Das Ende der Negativzinsen kommt gemäss Prognosen der UBS in zwei Schritten. Zunächst erhöhe die Nationalbank im Herbst den Leitzins auf –0,5 Prozent, ehe sie 2023 wieder positive Zinsen setze. Auch andere Analysten teilen diese Einschätzung. Aktualisiert 07.06.2022, 13.59 Uhr

Die Schweizerische Nationalbank wird laut Analyse der UBS Mitte 2023 das Ende ihrer Negativzinspolitik verkünden. (Symbolbild) Keystone

Es gibt immer mehr Anzeichen, dass das Ende der Negativzinsen näher rückt. Geht es nach den Analysten der UBS, soll es im ersten Halbjahr 2023 so weit sein: Dann dürfte der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank (SNB) die Null-Schwelle wieder überschreiten, wie die Grossbank am Dienstag mitteilt. Für die SNB stelle dies eine «neue Ära» dar. Die Nationalbank hat ihre Leitzinsen seit 2007 nicht mehr angehoben.

Die UBS rechnet damit, dass die SNB dabei der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) folgen wird. Deren Präsidentin, Christine Lagarde, kündigte erst vor kurzem ein Ende der EZB-Negativzinsen noch in diesem Jahr an.

Positive Leitzinsen in der ersten Hälfte 2023

Allerdings dürfte die Schweizer Nationalbank gemäss UBS ihren Leitzins zunächst im September von aktuell -0,75 auf -0,5 Prozent erhöhen: «Die SNB möchte wohl zuerst die Zinserhöhung der EZB im Juli und die Reaktion der Währungsmärkte abwarten, bevor sie nachzieht», so die UBS. Erst in einem weiteren Schritt würde sich die SNB dann von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank «emanzipieren», um Mitte 2023 schliesslich selber wieder positive Leitzinsen zu setzen.

Mit dieser Analyse steht die UBS nicht alleine da. So glaubt etwa auch die Zürcher Kantonalbank (ZKB), dass die SNB im kommenden Jahr ihre Negativzinspolitik beenden wird. Die US-Notenbank (Fed) hat diesen Schritt indes bereits vollzogen: Mitte März hat sie erstmals seit Beginn der Pandemie ihren Leitzins erhöht. Damit will sie die hohe Inflation in den Griff kriegen. (dpo)