SNB: Verlust von 132 Milliarden - kein Geld für Kantone

Geldpolitik Kein Geld für Kantone: Nationalbank schreibt 132 Milliarden Verlust Rabenschwarzes Jahr für die Schweizerische Nationalbank: Sie rechnet im vergangenen Jahr mit einem Rekordverlust von 132 Milliarden Franken. Das sind vor allem auch schlechte Nachrichten für die Kantone. André Bissegger

Die Schweizerische Nationalbank schreibt tiefrote Zahlen. Keystone

Jetzt ist es fix: Die Kantone und der Bund erhalten kein Geld von der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die Notenbank hat im vergangenen Jahr ein Minus «in der Grössenordnung» von 132 Milliarden Franken erzielt, wie sie am Montag mitteilte. Sie stützt sich dabei auf provisorische Berechnungen. Es ist der grösste Verlust in der über 100-jährigen Geschichte der SNB. Die definitiven Zahlen werden dann am 6. März bekannt gegeben.

Der Verlust auf Fremdwährungspositionen betrug rund 131 Milliarden Franken, derjenige auf den Frankenpositionen rund 1 Milliarde Franken, wie es weiter heisst. Immerhin gab es beim Goldbestand einen Bewertungsgewinn von 0,4 Milliarden. Zum Vergleich: Das vergangene Jahr schloss die SNB noch mit einem Gewinn von 26,3 Milliarden Franken ab. Sie konnte damit ihr Ergebnis gegenüber 2020 deutlich steigern.

Das schlechte Ergebnis hatte sich bereits während des Jahres abgezeichnet. So verzeichnete die SNB etwa alleine im dritten Quartal einen Verlust von 47,2 Milliarden Franken. Unter dem Strich summierte sich der Verlust für die ersten neun Monate damit auf 142,4 Milliarden Franken. Immerhin: Im letzten Quartal kehrte die SNB in die Gewinnzone zurück und konnte so den Verlust etwas minimieren.

Kein Geld für Bund und Kantone

Das negative Resultat hat Auswirkungen für Bund und Kantone. Sie können diesmal nicht mit Ausschüttungen rechnen – was vor allem die Kantone schmerzen dürfte. Viele von ihnen hatten auch in diesem Jahr SNB-Gelder budgetiert. Gemäss einer Vereinbarung erhalten Bund und Kantone jährlich einen Betrag von maximal 6 Milliarden Franken – sofern es die finanzielle Situation der SNB zulässt. Zwei Drittel davon fliessen an die Kantone, ein Drittel an den Bund.

Nun wird die SNB 9,6 Milliarden für die Währungsreserven zurückstellen. Werden die vorhandenen Ausschüttungsreserven von 102,5 Milliarden berücksichtigt, dann resultiert gemäss Nationalbank ein Bilanzverlust von rund 39 Milliarden. Dieser Bilanzverlust «verunmöglicht» eine Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2022 – dies betrifft sowohl die Dividende für die Aktionäre als auch die Gelder für Bund und Kantone.

UBS geht davon aus, dass es auch im kommenden Jahr kein Geld geben wird

Ob der SNB-Geldregen so schnell wieder auf Bund und die Kantone niedergehen wird, ist fraglich. Laut einer am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Studie der UBS müssten sich dafür die Finanzmärkte im laufenden Jahr «stark» verbessern. Denn bevor sie 2024 Gelder ausschütten könne, müsse sie in diesem Jahr den Verlust in den Ausschüttungsreserven aufwiegen und genügend Mittel für die Alimentierung der Rückstellungen für Währungsschwankungen verdienen.

Gemäss UBS geht es hier um einen Betrag von mehr als 50 Milliarden Franken. Erschwerend komme hinzu, dass die Einnahmen aus Negativzinsen wegfallen.

Initiative will SNB-Gewinne für AHV anzapfen

Das Ergebnis verdeutlicht, wie volatil die Situation der SNB ist – und dürfte Wasser auf die Mühlen der Gegner der Initiative «Nationalbankgewinne für eine starke AHV» sein. Diese wurde vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund und der SP im vergangenen Mai lanciert. Ihr Vorschlag: Der Bund soll die Gewinne der Nationalbank anzapfen, um damit das Loch in der AHV zu stopfen. Dadurch wollen die Initianten verhindern, dass das Rentenalter der Frauen erhöht wird.

Der Arbeitgeberverband und auch SNB-Präsident Thomas Jordan haben bereits vor den Initiative gewarnt. Sie befürchten, dass die Nationalbank empfindlich geschwächt wird. «Der Sinn der SNB ist nicht Gewinne auszuschütten, das Ziel ist Preisstabilität», sagte Jordan im März.

Steht vor einem Rekordverlust: Nationalbank-Lenker Thomas Jordan. Anthony Anex / KEYSTONE

