Geldpolitik Nationalbank belässt Leitzins bei -0,75 Prozent Die Nationalbank führt ihre expansive Geldpolitik unverändert fort und belässt den Leitzins bei -0,75 Prozent. Dafür passt sie die bedingte Inflationsprognose leicht nach oben an. 23.09.2021, 10.03 Uhr

Die Schweizerische Nationalbank belässt den Leitzins unverändert bei -0,75 Prozent. Keystone

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält an ihrer expansiven Geldpolitik fest, um die Preisstabilität zu sichern und die Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie weiter zu unterstützen. Das teilte die SNB am Donnerstag mit. Sie sei weiterhin bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren, um den Druck auf den Franken zu regulieren. Dieser ist gemäss SNB noch immer hoch bewertet. Weiter bestätigt sie den Leitzins von -0,75 Prozent.