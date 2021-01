Geldwäsche Finma eröffnet Verfahren gegen Manager von Julius Bär Im Zusammenhang mit mutmasslichen Korruptionsfällen rund um den staatlichen venezolanischen Ölkonzern eröffnet die Finma ein Verfahren gegen einen Julius-Bär-Manager. 21.01.2021, 08.14 Uhr

Bei Julius Bär sei es zu «schweren, systematischen Mängeln in der Geldwäschereibekämpfung gekommen». Keystone

(mg/rwa) Insgesamt hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) die Rolle von vier hochrangigen Managern von Julius Bär abgeklärt. Dies im Zusammenhang mit mutmasslichen Korruptionsfällen in Venezuela. In einem Fall hat die Finma nun ein Verfahren eröffnet. Zwei andere Personen wurden schriftlich gerügt und in einem Fall verzichtet die Finma auf ein Verfahren, weil die Person «glaubwürdig erklärt hatte, künftig auf Führungspositionen bei beaufsichtigten Instituten zu verzichten», wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.