Knapp 80 Millionen Dollar: Julius Bär zahlt hohe Busse im Fifa-Fall 79,7 Millionen Dollar zahlt die Bank Julius Bär an die amerikanischen Behörden. Dabei geht es um die Rolle der Bank bei Korruptionsvorfällen rund um den Weltfussballverband Fifa. 09.11.2020, 08.50 Uhr

Julius Bär soll Gelder von korrupten Fifa-Funktionären angenommen haben. Keystone

(mg) Julius Bär habe mit der US-Justizbehörde eine Grundsatzvereinbarung getroffen, die die Untersuchung über die Rolle der Bank bei Korruptionsvorfällen bei der Fifa beendet. Wie die Bank am Montag mitteilte, bezahlt sie dafür 79,7 Millionen Dollar. Entsprechende Rückstellungen wurden «zu Lasten des Finanzergebnisses 2020» gemacht. Julius Bär gehe davon aus, dass die Grundsatzvereinbarung in dieser Angelegenheit in Kürze finalisiert werde.