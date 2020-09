Gerade Junge leiden unter Stress am Arbeitsplatz «Schneller, höher, weiter»: So betitelt die Gesundheitsförderung Schweiz ihren aktuellen Job-Stress-Index. In diesem zeige sich, dass eine Vielzahl der Arbeitnehmer unter Stress leidet. 03.09.2020, 10.23 Uhr

Knapp ein Drittel ist im Job überlastet. (Symbolbild) Keystone

(mg) Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Und damit auch die Anforderungen an die Arbeitnehmenden. Der neue «Job-Stress-Index 2020» der Gesundheitsförderung Schweiz zeigt nun auf, dass viele in ihrem Job an die Grenzen kommen. «Drei von zehn Arbeitnehmenden sind auf Stufe rot angelangt (29,6 Prozent)», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. «Bei ihnen ist die Belastung grösser als die Ressourcen: Das sind schwierige Arbeitsbedingungen, die auf Dauer gesundheitliche Folgen haben», so die Gesundheitsförderung Schweiz.