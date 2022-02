Milliarden-Auftrag: Stadler darf nun doch nach Österreich liefern

Gerichtsentscheid Trotz Lapsus: Stadler erhält Österreich-Auftrag doch noch Wegen eines Formfehlers hatte das österreichische Verwaltungsgericht die Beschaffung von 186 Doppelstockzügen gestoppt. Nun sind die Hürden aus dem Weg geräumt. 23.02.2022, 08.13 Uhr

Sieg vor Gericht: Peter Spuhlers Stadler kann wie geplant nach Österreich liefern. (Archiv) Keystone

Stadler kann wie geplant 186 Doppelstockzüge an die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) liefern. Das österreichische Bundesverwaltungsgericht hatte den Auftrag letztes Jahr gestoppt, weil Stadler mit einer in der EU ungültigen elektronischen Signatur gezeichnet hat. Stadlers Konkurrentin Alstom hatte deswegen Beschwerde eingereicht. Nun hat der Verwaltungsgericht in Wien in letzter Instanz entschieden, dass Stadler die Ausschreibung gewonnen hat.

Die Rahmenvereinbarung mit einer Laufzeit von zehn Jahren habe ein Gesamtvolumen von bis zu drei Milliarden Euro, teilte Stadler am Mittwoch mit. Geliefert werden sollen 186 Doppelstock-Triebzüge vom Typ Kiss. Bis heute hat Stadler über 550 dieser Züge an die ÖBB verkauft. Sie werden in St. Margrethen im Kanton St. Gallen gebaut.

Peter Spuhler, Verwaltungsratspräsident und CEO von Stadler, zeigte sich erfreut über den Wiener Entscheid. «Dass wir nun auch mit der ÖBB die nächste Generation von Doppelstocktriebzügen nach Österreich liefern dürfen, erfüllt uns mit grossem Stolz», wird er in der Mitteilung zitiert. (wap)