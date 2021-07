Geschäftszahlen 3,8 Milliarden Dollar: UBS steigert Reingewinn im ersten Halbjahr um 35 Prozent Die Grossbank UBS kann im zweiten Quartal an den erfolgreichen Start ins Jahr 2021 anknüpfen. Von April bis Juni erwirtschaftete sie einen Reingewinn von 2 Milliarden Dollar. 20.07.2021, 07.26 Uhr

Die UBS konnte ihre Erträge des Vorjahres im ersten Halbjahr 2021 deutlich übertreffen. Keystone

Die UBS ist weiterhin auf Erfolgskurs. Günstige Marktbedingungen und die positive Anlegerstimmung hätten zu einem unternehmensweiten Wachstum geführt, teilt die Grossbank am Dienstag mit. So verdiente die UBS auch im zweiten Quartal deutlich mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Reingewinn beträgt laut Mitteilung 2 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 63 Prozent entspricht. Der Geschäftsertrag stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent.