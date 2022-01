Geschäftszahlen Logitech mit weniger Umsatz und Ertrag, aber positivem Ausblick Computerzubehör-Hersteller Logitech hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 einen Umsatz von 1,63 Milliarden US-Dollar erzielt. Der Ertrag sank um 41 Prozent auf 263 Millionen. 25.01.2022, 06.42 Uhr

Logitech hat die Jahresprognose erhöht. Keystone

Die Umsatz von Logitech sank im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 2 Prozent auf 1,63 Milliarden US-Dollar, wie das Westschweizer Unternehmen am Dienstag mitteilte. Vor einem Jahr meldete der Computerzubehör-Hersteller noch einen Rekordumsatz – auch dank der Coronapandemie und dem damit verbundenen Homeoffice. Der Umsatz konnte damit «nahezu gehalten werden». Zugelegt haben vor allem die Verkäufe in den Bereichen Tastaturen und Combos (+29 Prozent) und bei Zeigegeräten und Spielen (+8 Prozent).

Der Ertrag sank dagegen um 41 Prozent auf 263 Millionen Dollar. Im Vorjahresquartal waren es noch 448 Millionen gewesen. Darin spiegeln sich gemäss Logitech die geplanten, strategischen Investitionen des Unternehmens in Marketing und Innovation wider. Diese sollen das künftige Wachstum vorantreiben.

Logitech erwartet mehr Umsatz und Gewinn

Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit betrug 377 Millionen Dollar. Ausserdem gab das Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf durch Dividenden und Aktienrückkäufe 450 Millionen an die Aktionäre zurück. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum, wie es weiter heisst.

Aufgrund der Zahlen erhöht Logitech seinen Ausblick für Umsatz und Gewinn. So wird neu ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 2 bis 5 Prozent und ein Ertrag von 850 bis 900 Millionen US-Dollar erwartet. «Ich freue mich, dass wir nach der bemerkenswerten Leistung des letzten Jahres nun auch für das Geschäftsjahr 2022 ein Wachstumsjahr in Aussicht haben», wird Logitech-Chef Bracken Darrell in der Mitteilung zitiert. (abi)