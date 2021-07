Geschäftszahlen Logitech steigert Umsatz um über 60 Prozent Der Schweizer Computerzubehör-Hersteller Logitech konnte den Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres um über 60 Prozent steigern und hat deutlich mehr verdient. 27.07.2021, 06.46 Uhr

Logitech verzeichnet einen starken Start ins laufende Geschäftsjahr. Keystone

Logitech gehört als Hersteller von Computerzubehör zu den Profiteuren der Coronakrise. Anfang Juli wurde bekannt, dass das Unternehmen in den Swiss Market Index (SMI) aufgenommen wird und dort Uhrenhersteller Swatch ersetzt. Auch das erste Quartal des Logitech-Geschäftsjahres von April bis Ende Juni war überaus erfolgreich. Am Dienstag vermeldet das Unternehmen einen Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Bei konstanten Wechselkursen beträgt das Wachstum 58 Prozent.