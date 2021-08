Geschäftszahlen «Sehr gut unterwegs»: Berner Kantonalbank steigert im ersten Halbjahr den Gewinn Die Berner Kantonalbank AG ist mit dem Geschäft im ersten Halbjahr 2021 zufrieden und meldet eine Gewinnsteigerung von knapp 6 Prozent. 12.08.2021, 07.48 Uhr

DIe BEKB erzielte einen Halbjahresgewinn von rund 63 Millionen Franken. Keystone

«Wir waren im ersten Semester sehr gut unterwegs», lässt sich der BEKB-CEO Armin Brun in einer Mitteilung vom Donnerstag zitieren. So stieg der Geschäftserfolg der Bank um fast 20 Prozent auf 76,5 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein Halbjahresgewinn von rund 63 Millionen, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einer Steigerung um 5,9 Prozent entspricht.