Geschäftszahlen Trotz schwierigem Umfeld: Dormakaba weiter auf Wachstumskurs Aufgrund einer guten Auftragslage konnte das Schweizer Schliesstechnik-Unternehmen Dormakaba seine Umsätze in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres deutlich steigern. 02.03.2022, 06.50 Uhr

Dormakaba verzeichnet in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres ein organisches Wachstum von 6,6 Prozent. Keystone

Dormakaba erzielte in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/22 einen Nettoumsatz von rund 1,35 Milliarden Franken. Das entspricht einer Steigerung von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das organische Wachstum betrug 6,6 Prozent. Dieses sei durch eine starke Geschäftsentwicklung Asien, die anhaltende Nachfrage in Europa sowie die Erholung der Bauindustrie in den USA getragen worden, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.