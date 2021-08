Gesundheit Firmen machen immer mehr für betriebliche Gesundheit – ausser bei Stress In immer mehr Firmen werden Massnahmen für die Gesundheit der Mitarbeitenden getroffen. Wenig sensibilisiert sind die Arbeitgeber jedoch für Stress und psychische Belastungen. 23.08.2021, 08.43 Uhr

Ein ergonomischer Arbeitsplatz wird von vielen Betrieben gefördert. Psychische Belastungen im Job sind hingegen kaum Thema. Keystone

Das Interesse von Schweizer Unternehmen an betrieblichen Gesundheitsmassnahmen steigt, wie eine Untersuchung der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz zeigt. Gemäss einer Mitteilung der Stiftung vom Montag setzen 26,3 Prozent aller Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden betriebliche Gesundheitsmassnahmen systematisch um. Im Jahr 2016 lag dieser Wert noch bei 22,7 Prozent.

Insgesamt findet betriebliche Gesundheitsförderung mittlerweile in 75 Prozent aller Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitenden statt. Der Hauptgrund für das Interesse der Firmen liegt im Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Etwas mehr als die Hälfte der Betriebe gaben an, weniger Absenzen bewirken zu wollen und ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen.

Kaum Verbesserungen in der Industrie

Zu den beliebtesten Massnahmen gehören die ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze, aber auch Massnahmen für eine gute Betriebs- und Führungskultur. Besonders zugenommen im Vergleich zu 2016 haben Massnahmen zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Ein Nachholbedarf besteht laut Gesundheit Schweiz im Bereich der psychischen Gesundheit. Bezüglich Stress etwa seien die Betriebe noch wenig sensibilisiert.

Die betriebliche Gesundheitsförderung ist aktuell noch vor allem in grösseren Betrieben ein Thema. Im Vergleich zu 2016 haben mittelgrosse Unternehmen (100 bis 250 Angestellte) am meisten aufgeholt. Kaum verändert hat sich das Interesse der verschiedenen Sektoren. Es sind vor allem Dienstleistungsunternehmen, die betriebliche Gesundheitsförderung betreiben. In der Industrie hat sich seit 2016 laut Gesundheit Schweiz wenig getan. (gb)