Insel Gruppe schreibt wieder schwarze Zahlen

Gesundheit Nach Abschreiber im Vorjahr schreibt die Insel Gruppe schwarze Zahlen Die Insel Gruppe erwirtschaftete 2021 wieder einen Gewinn. Im Vorjahr musste die Berner Spitalgruppe noch einen deutlichen Abschreiber vermelden. 16.03.2022, 07.53 Uhr

Die Insel Gruppe, zu der auch das Inselspital gehört, konnte 2021 wieder einen Gewinn erzielen. Keystone

Das erste Pandemiejahr setzte den sechs Spitälern der Insel Gruppe stark zu: am Ende von 2020 standen sie mit einem Verlust von 72 Millionen Franken da. Damals sprang der Kanton Bern mit 50 Millionen in die Bresche via kantonale Notverordnung, sodass am Ende beim Spitalbetrieb ein Verlust von etwa 20 Millionen blieb.