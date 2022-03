Gesundheitsbranche Rekordergebnis: Galenica steigert Reingewinn auf 174,8 Millionen Der Berner Apotheken- und Gesundheitskonzern Galenica konnte 2021 seinen Gewinn deutlich steigern. Davon sollen nun sowohl die Aktionäre als auch die Mitarbeitenden profitieren. 08.03.2022, 07.01 Uhr

Hat die Coronapandemie bereits hinter sich gelassen: Die Galenica Gruppe erzielte 2021 ein Rekordergebnis. Keystone

Galenica erzielte 2021 einen Reingewinn von 174,8 Millionen Franken, was einem Plus von 26,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das teilte die Galenica Gruppe am Dienstag mit. Mit dem Wachstum des Ebit von 26,4 Prozent auf 213,1 Millionen habe das Unternehmen überdies ein Rekordergebnis erzielt. Das Ebit-Wachstum beinhalte auch den Gewinn aus dem Verkauf einer Liegenschaft am Hauptsitz in Bern.