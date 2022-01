Krankenkassen warnen vor Prämienschub

Gesundheitskosten Krankenkassen warnen vor erneutem Anstieg der Prämien Die Gesundheitskosten in der Grundversorgung stiegen 2021 um rund fünf Prozent. Nun fordert der Krankenkassenverband Santésuisse Kostensenkungsmassnahmen. Sonst drohen höhere Prämien. 27.01.2022, 13.01 Uhr

Den stärksten Kostenanstieg verzeichnete 2021 der Bereich Physiotherapie. (Symbolbild) Keystone

Pro versicherte Person stiegen die Gesundheitskosten in der obligatorischen Versicherung 2021 um 5,1 Prozent. Dies sei die grösste Kostensteigerung seit 2013, teilte der Krankenkassenverband Santésuisse am Donnerstag mit. Dabei seien die Kosten für die von den Krankenkassen bezahlten Covid-Impfungen gar nicht eingerechnet. Verantwortlich für den Anstieg könnten laut Santésuisse eher Nachholeffekte der Pandemie sein, da 2020 viele Behandlungen aufgeschoben wurden.

Den stärksten Anstieg verzeichnete denn auch die Physiotherapie. In diesem Bereich stiegen die Kosten pro versicherter Person gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent. Im ambulanten Spitalbereich stiegen die Kosten um sieben Prozent und bei den Labors um fünf Prozent, wobei die Kosten der Coronatests nicht einberechnet seien, wie Santésuisse schreibt. Ein deutliches Plus gebe es ausserdem bei der Spitex. Hier stiegen die Kosten um sechs Prozent. Ein Grund dafür sei, dass viele Menschen wegen der Pandemie so lange wie irgend möglich zuhause gepflegt werden möchten, so Santésuisse. «Dieses Kostenwachstum gefährdet die in den letzten drei Jahren moderat steigenden Prämien», heisst es in der Mitteilung.

Der Krankenkassenverband fordert nun Kostensenkungen im Gesundheitssystem. Ansonsten drohe ein starker Anstieg der Prämien. Gefordert wird unter anderem, dass Leistungen vom Bund auf Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit überprüft werden und Angebote von der Grundversicherung ausgeschlossen werden, die diese Kriterien nicht erfüllen. Ausserdem sollen die Tarifpartner gemeinsam kostendämpfende Massnahmen festlegen. Weiter regt Santésuisse eine Senkung der Medikamentenpreise auf EU-Niveau und eine Planung der überregionalen Versorgung im ambulanten und stationären Sektor an. (wap)