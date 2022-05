Hirslanden Gruppe: solides Ergebnis trotz Pandemie

Gesundheitswesen 1,9 Milliarden Franken Umsatz: Hirslanden Gruppe kam gut durch das zweite Pandemiejahr Trotz Pandemie erzielte die Hirslanden Gruppe im letzten Jahr ein «äusserst solides Ergebnis». 4 Millionen Franken werden als Covid-19-Prämien an die Mitarbeitenden ausgeschüttet. 25.05.2022, 09.29 Uhr

Die Hirslanden Gruppe hat im letzten Jahr 110'000 Patientinnen und Patienten stationär betreut. Keystone

Der Umsatz habe mit knapp 1,9 Milliarden Franken im Geschäftsjahr 2021/2022 wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht, schreibt die Hirslanden Gruppe am Mittwoch in einer Mitteilung. Im Vergleich zum Vorjahr (damals lag der Umsatz bei knapp 1,8 Milliarden Franken) ist das ein Plus von sechs Prozent. Der Gewinn wird nicht ausgewiesen, dafür die Ebitda-Marge: Sie verbesserte sich von 15,1 Prozent auf 15,6 Prozent. Als «äusserst solid» bezeichnete CEO Daniel Liedtke das Ergebnis.