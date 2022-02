Corona drückte auch 2021 auf Rivella-Verkäufe

Getränke Corona drückt weiter auf Rivella-Verkäufe – Focuswater wird zum Hoffnungsträger Rivella hat auch im zweiten Pandemiejahr weniger Getränke verkauft. Der Absatz der Erfrischungs- und Fruchtsaftgetränke sank auf 92 Millionen Liter. Doch ein Lichtblick bleibt dem Schweizer Getränkeproduzenten. 22.02.2022, 10.16 Uhr

Focuswater gehört seit 2019 zur Rivella Group – und erzielte im zweiten Coronajahr ein Rekordergebnis. HO/Rivella

118 Millionen Franken hat Rivella im vergangenen Jahr eingenommen. Der Umsatz des Schweizer Getränkeherstellers ist damit um 5,6 Prozent gesunken, wie die Rivella Group am Dienstag mitteilte. Zum Vergleich: Im Vorjahr hatte der Umsatzrückgang noch 10,8 Prozent betragen. Grund für die erneute Einbusse bleibt die Coronapandemie – und zwar aufgrund der Restriktionen im Inland als auch der zeitweisen Schliessungen in Holland.

«Unsere Gastronomiekunden litten überdurchschnittlich unter den Massnahmen», wird Erland Brügger in der Mitteilung zitiert. Nebst den Pandemiefolgen hat das Unternehmen laut dem Geschäftsleiter der Rivella Group aber auch unter einer zeitweiligen Auslistung im Handel sowie dem verregneten Sommer gelitten. 2021 gehe darum «als herausforderndes Jahr» in die Bücher der Firma ein, so Brügger.

Gewinnzahlen veröffentlicht das Unternehmen in Familienbesitz zwar traditionellerweise nicht. Dennoch schreibt das Rothrister Unternehmen, das 2019 zugekaufte Start-up Focuswater habe im zweiten Coronajahr ein Rekordergebnis erzielt. Das «ungebremste Wachstum der Marke Focuswater» wird denn auch als «sehr erfreulich» bewertet. Laut eigenen Angaben ist die Linie Focuswater inzwischen die Nummer 1 der Vitaminwasser hierzulande. (sat)