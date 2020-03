Umfrage: Wegen Corona-Krise hat Hälfte der Selbständigen keine Aufträge Die Gewerkschaft für Medien und Kommunikation Syndicom hat unter ihren Mitgliedern eine Erhebung der momentanen Auftragssituation durchgeführt. Die Zwischenergebnisse seien «erschreckend». Dario Pollice 19.03.2020, 13.39 Uhr

Laut Syndicom leiden zurzeit viele Selbständige und Freischaffende in der Medien- und Kreativbranche wegen den ausfallenden Aufträgen. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Syndicom hat laut eigenen Angaben über 1200 Selbständige und Freischaffende in der Medien- und Kreativbranche zu ihrer momentanen Auftragssituation befragt. Die Zwischenergebnisse seien «erschreckend» und zeigten, dass in diesem Bereich «ein massiver Notstand» herrsche, schreibt Syndicom am Donnerstag.