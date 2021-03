Gleichstellung Null Wirkung! In Schweizer Grossfirmen ist der Frauenanteil bei Top-Kadern kaum gestiegen Die Schweiz hinkt im internationalen Vergleich hinterher, was die Vertretung von Frauen in Geschäftsleitungen betrifft. Damit die neuen Richtwerte erreicht werden, braucht es mehr Bewegung – viel mehr. 02.03.2021, 11.00 Uhr

Frauen bleiben in Chefetagen in der Minderheit. Besonders in der Schweiz, und da besonders bei grossen Firmen. (Symbolbild)

(agl) Per 1. Januar 2020 traten die neuen Richtwerte für grosse börsenkotierte Unternehmen in Kraft. Konkret müssen künftig 20 Prozent Frauen in der Geschäftsleitung tätig sein. Für die Umsetzung erhalten die Unternehmen eine Frist von zehn Jahren. Diese Zeit reicht jedoch nicht aus, wenn die Zuwachsrate nicht steigt, wie die Personalberatung Russell Reynolds Associates in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.