Gleichstellung Post will bei der Diversität einen weiteren Schritt machen Nicht nur der Verwaltungsrat wird weiblicher: Bis 2024 soll bei der Schweizerischen Post jede dritte Kaderstelle von einer Frau besetzt sein. Einen weiteren Fokus legt das Unternehmen auf die Landessprachen. André Bissegger 13.04.2022, 11.23 Uhr

Die Post will im Kader die Vielfalt der Schweiz künftig noch besser abbilden. Keystone

«Diversität ist wichtig für die Post und wir haben uns viel vorgenommen», sagte Post-Personalchefin Valérie Schelker am Mittwoch bei einem Gespräch vor den Medien. «Wir wollen die Vielfalt der Schweiz künftig noch besser abbilden.» Das sei keine Modewelle, vielmehr ist «Vielfalt entscheidend für den unternehmerischen Erfolg». Deshalb treibt eine interne Arbeitsgruppe die Diversität innerhalb der Post voran. Der Konzern folgt damit auch den Vorgaben des Bundesrats.

Dieser hatte im November 2020 entschieden, dass mehr Frauen in die obersten Leitungsorgane von bundesnahen Betriebe wie SBB, SRG oder Post einziehen sollen. Bis Ende 2023 müssen neu 40 Prozent der obersten Kaderpositionen – also Geschäftsleitung und Verwaltungsrat – von Frauen besetzt sein. Bislang sind es 30 Prozent. Damit gelten für bundesnahe Unternehmen und Anstalten höhere Vorgaben als für börsenkotierte Unternehmen, die eine Zielvorgabe von 30 Prozent haben.

Gleichzeitig passte der Bundesrat die Richtwerte für die Vertretung der Sprachgemeinschaften an. Neu liegen die Richtwerte für Deutsch bei 62,2 Prozent, für Französisch bei 22,9, für Italienisch bei 8,4 und für Rätoromanisch bei 0,6.

Im Verwaltungsrat ist die Post auf Kurs

Im Verwaltungsrat wird die Post die Frauenquote bis 2023 erreichen – wenn die gebürtige Tessinerin Mariateresa Vacalli im Mai an der Generalversammlung gewählt wird. Auch sonst ist Valérie Schelker zuversichtlich, dass die Ziele erreicht werden. «Wir wollen uns aber nicht auf Stufe Verwaltungsrat begnügen, sondern einen weiteren Schritt machen», sagte sie. Dabei gehe es nicht nur um das Geschlecht, sondern auch um andere Dimensionen wie etwa das Alter.

Die Post habe sich daher neue Ziele gesetzt und legt dabei den Fokus zuerst auf Gender und Sprachen. Denn in diesen beiden Dimensionen habe man einen starken Hebel für Veränderungen – etwa bezüglich Zusammenarbeit. So will die Post bis 2024 den Frauenanteil im Kader auf 30 Prozent anheben. Aktuell liegt dieser bei 23 Prozent. Zudem soll jede fünfte Kaderperson eine andere Landessprache als Deutsch sprechen. Momentan sind es 18 Prozent.

Kandidatinnen aktiv ansprechen

Die Ziele der Post sind ehrgeizig. Allerdings sieht die Personalchefin bereits Veränderungen, die einen positiven Trend zeigen. Zwei Handlungsfelder, um mehr Frauen zu gewinnen, sieht sie in der Personalrekrutierung und bei den Anstellungsbedingungen. So werden künftig beispielsweise potenzielle Kandidatinnen auch aktiv angesprochen. Und Kaderstellen können mit einem 80-Prozent-Pensum besetzt werden.

Gleichzeitig betonte Schelker, dass sämtliche Bewerbenden die gleichen Prozesse durchlaufen müssen, damit es fair bleibe. Durch die neuen Ziele könne es jedoch passieren, dass der Stellenbesetzungsprozess länger dauert. Aber dies werde sich auszahlen.

Erst Anfang Jahr hatte der Bundesrat die Swisscom verpflichtet, bei der Frauenquote nachzubessern. Die Regierung erwartet, dass das Telekom-Unternehmen die neuen Ziele für Gleichberechtigung im Management übertrifft.