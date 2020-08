Glencore meldet Konzernverlust und verzichtet 2020 auf Dividende Der Rohstoffkonzern Glencore hat im ersten Halbjahr 2020 einen Konzernverlust von 2,6 Milliarden US-Dollar eingefahren. Der Verwaltungsrat will auf die Dividenden verzichten und auf den Schuldenabbau fokussieren. 06.08.2020, 09.21 Uhr

Der Verwaltungsrat von Glencore will in diesem Jahr auf die Ausschüttung einer Dividende verzichten. Keystone

(agl) Nachdem Glencore im ersten Halbjahr 2019 einen Gewinn von 226 Millionen Dollar erzielte, beträgt der Konzernverlust in diesem Jahr 2,6 Milliarden Dollar. Grund sind Abschreibungen in der Höhe von 3,6 Milliarden. Wie Glencore am Donnerstag mitteilte, sind diese unter anderem auf die niedrigeren Rohstoffpreise in der Coronakrise zurückzuführen, sowie auf technische Neubewertungen, die die Lebensdauer von Bergwerken verkürzen.