Globus rentiert nicht mehr: 100 Angestellte erhalten die Kündigung

Seit fünf Jahren schreibt das Traditionshaus rote Zahlen. Nun gibt ihm die Coronakrise den Rest: Das Management reagiert mit Entlassungen und Filialschliessungen. 22.04.2020, 09.29 Uhr

Die traditionsreiche Marke ist seit Jahren im Trudeln, nun zieht das Management Konsequenzen. Keystone

(wap) Trotz Kurzarbeit erhalten 100 Angestellte von Globus den blauen Brief, wie das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage CH Media erklärte. Es bestätigte Informationen der Agentur AWP. In der Begründung verweist Globus auf die «gravierenden Einschnitte, welche die Corona-Krise für den Einzelhandel mit sich bringt.»