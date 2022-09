Eine Glosse zum günstigen und ungeliebten Euro

Glosse Teurer Franken, billiger Euro – und wie sich ein italienischer Gastwirt und ein Schweizer Kunde deswegen in die Haare geraten Die Währungsentwicklung führt nicht nur zu makroökonomischen Folgen, sondern auch zu hitzigen Debatten im Alltag. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer will da schon nachzählen? Getty Images

Der Schweizer Franken befindet sich gerade auf einem Höhenflug. Oder genauer gesagt: der Wert eines Euro ist im Vergleich zur helvetischen Valuta in den Dezimalbereich gefallen. Der Euro sei damit wohl endgültig «unter die Parität zum Franken» gefallen, lautet der hiesige Konsens. Was die Herzen mancher Schweizer Konsumenten höher springen lässt, wenn sie zur Erledigung ihrer Wocheneinkäufe über die Grenze fahren, ist für die Exporteure ein ständiges Ärgernis – im Prinzip.

Das Klagen der Industrie über den Euro-Zerfall ist verstummt

Tatsächlich hat der jüngste Euro-Zerfall in der Industrie kaum öffentlich vernehmbare Klagen ausgelöst. Natürlich hat die Welt gerade noch ein paar andere grosse Probleme. Aber der Euro steht offenbar auch sonst nicht mehr zuoberst auf der Sorgenliste der Schweizer Exporteure.

In Europa steigen die Preise im Jahresvergleich derzeit um durchschnittlich fast neun Prozent. In der Schweiz um weniger als 3,5 Prozent. Viele Beobachter gehen davon aus, dass diese grosse Divergenz noch längere Zeit Bestand haben oder sich vielleicht sogar noch verstärken könnte. Zum Ausdruck kommt der Pessimismus eben im Euro-Frankenkurs. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Gemeinschaftswährung deshalb mehr als 11 Prozent auf den Wert des Frankens verloren.

Das ganz persönliche Leid eines Schweizer Möbelschreiners

Auch wenn die Schweizer Exporteure ihren Ärger über den Euro-Zerfall herunterschlucken – verflogen ist er deshalb nicht. Ein mit dem Schreibenden privat bekannter Möbelschreiner, der seine wertvollen Einzelstücke seit vielen Jahren auch im Euroland absetzt, gab sein persönliches Leid mit dem Euro unlängst in einer hübschen Anekdote zum Besten:

Der Einzelunternehmer hatte einem italienischen Kunden nahe an der Schweizer Grenze soeben eines seiner hübschen Möbelstücke abgeliefert und die Treibstoffkosten für die transalpine Lieferung des Möbels mit dem eigenen Auto gleich in Bar einkassiert. Weil dies öfter mal so geschehe, führe er jeweils eine altmodische Euro-Kasse mit sich.

52 Euro und 35 Cents – das ergibt einen ganzen Berg mit Münzen

Nach getaner Arbeit und zur Stärkung für die lange Heimfahrt habe er sich in dem schmucken Dorf seines italienischen Kunden ein feines Nachtessen genehmigt und den dafür fälligen Betrag in Höhe von 52 Euro und 35 Cents aus der mitgeführten Barkasse abgezählt. Er sei ohne Begleitung unterwegs gewesen und habe sich nach dem Essen deshalb die Zeit genommen, das viele Kleingeld minutiös abzuzählen, um den geschuldeten Euro-Betrag wenigstens zum Teil in Münzen zu bezahlen. Dabei sei ein ganz schöner Haufen an schwereren, silbrig und goldig glänzenden Münzen aber auch ein Haufen kleiner kupfriger Geldstücklein mit Nominalwerten von 5 Cents und weniger herausgekommen.

Erst der Euro-Wertverlust – und jetzt auch noch Münzen zählen? Für manche Leute ist das zu viel. Martin Ruetschi / KEYSTONE

Als der Schweizer Gast dem italienischen Wirt den Geldhaufen zusammen mit einigen kleinen Noten über den Tisch geschoben habe, habe sich dieser wenig erfreut gezeigt. Er habe jetzt keine Zeit diesen Münzenberg, auszuzählen, bekam der Gast zu hören. Er solle den Betrag mit einem praktischeren Zahlungsmittel begleichen.

Dieser wehrte sich und sagte dem Wirt, dann müsse er halt darauf vertrauen, dass der vorliegende Geldhaufen den richtigen Betrag ergäbe. Das aber fand auch der Wirt keine gute Idee – erst recht nicht, als er sah, dass in der Euro-Kasse des Schreiners noch einige grössere Euro-Noten lagen. Der Wirt verlangte mit diesen Noten, anstatt mit den vielen Münzen bezahlt zu werden. Doch der Gast blieb stur und beharrte darauf, das Münz jetzt loszuwerden.

Auch in italienischen Restaurants ist die Währungsdebatte angekommen. Severin Bigler

Euro-Münzen sind« wertlos» – der Wirt will Noten

Es entbrannte sich ein Wortgefecht, in dem der Wirt die Münzen sinngemäss als «wertlos» bezeichnet haben soll. «Mit dieser Bemerkung trieb er mich zur Weissglut», erinnert sich der Schreiner: Der Wertzerfall des Euro habe ihm in den vergangen 20 Jahren eine Einkommenseinbusse von gegen 40 Prozent beschert. «Wie kommt nun irgendein Wirt auf die Idee, dass ich für ihn nun auch noch die Arbeit erledige, den geminderten Wert der vielen Münzen auf dem Haufen zusammenzuzählen», fragt er rhetorisch.

Geld ist Geld, aber was ist mit der Zeit?

Bevor man auseinandergegangen sei, habe er seinem Gastgeber erklärt: «Ihr Euroländer habt vor 20 Jahren aus einem Becher mit zwölf verschiedenen Moneten eine Gemeinschaftswährung herausgeschüttelt. Inzwischen wissen wir, dass es sich dabei bloss um neue italienische Lira im neuen Gewand handelt.» Der Wirt habe mit den Schultern gezuckt und zu verstehen gegeben, dass ihn an diesem Ergebnis kein Verschulden treffe. Der Gast ahmte die Geste nach und verliess das Lokal wortlos. Der Münzhaufen blieb dort liegen. Was der Wirt damit gemacht hat, ist nicht bekannt. Vermutlich schaufelte er ihn ungezählt in die Kasse – ganz nach dem Motto: Zeit ist Geld.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen