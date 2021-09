Anteil der Frauen in SMI-Verwaltungsräten steigt leicht an

Wirtschaft Anteil der Frauen in Verwaltungsräten steigt leicht an Der Frauenanteil in den Verwaltungsräten der grössten börsenkotierten Firmen ist weiter leicht angestiegen. Dennoch bleibt die Schweiz im europäischen Vergleich Schlusslicht. 27.09.2021, 12.19 Uhr

Immer mehr Frauen sitzen in Verwaltungsräten der börsenkotierten Firmen. Bei der Zurich sind sie inzwischen gar in der Mehrheit. Keystone

Der Frauenanteil in den Verwaltungsräten der 20 grössten börsenkotierten Schweizer Unternehmen beträgt aktuell 29,7 Prozent. Das ist ein Plus von 2,8 Prozentpunkten respektive 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Personalvermittlerin Russel Reynolds Associates am Montag mitteilte. Erstmals weisen zudem elf der untersuchten SMI-Unternehmen eine Frauenquote von mehr als 30 Prozent aus. Damit hält neu die Mehrheit den seit Anfang Jahr vom Bund vorgegebenen Geschlechterrichtwert ein.