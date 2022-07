X-ter Neuanfang bei der CS: Neuer CEO, neue Strategie

Credit Suisse CS versucht Neuanfang, wieder einmal: Chef Thomas Gottstein muss gehen, Ulrich Körner übernimmt Die Credit Suisse kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwoch gab die Grossbank den Rücktritt von Group CEO Thomas Gottstein bekannt. Ihn ersetzt Ulrich Körner. Niklaus Vontobel 27.07.2022, 06.55 Uhr

Thomas Gottsteins Tage als Group CEO der Credit Suisse sind gezählt. Keystone

Der neue CS-Chef Ulrich Körner soll bereits ab dem ersten August übernehmen, wie die Credit Suisse am Mittwoch bekannt gab. Zugleich kündigt die Bank eine «umfassende strategische Überprüfung» an. Dabei soll massiv gespart werden: «Die absolute Kostenbasis der Gruppe soll mittelfristig auf unter 15,5 Milliarden gesenkt werden», heisst es in der Mitteilung. Neben einer «bankweiten digitalen Transformation» wird auch eine Verbesserung von Risikomanagement und Risikokultur angestrebt.