Grossbank Schlechtes Management: Ex-Chef Oswald Grübel kritisiert Credit-Suisse-Führung Der ehemalige CEO der Credit Suisse Oswald Grübel kritisiert das heutige Management der Grossbank. Jetzt brauche es eine glaubwürdige Identifikationsfigur. 23.01.2022, 08.32 Uhr

Der 78-jährige Oswald Grübel hat die Credit Suisse von 2003 bis 2007 als CEO geführt. (Archivbild) Keystone

Weil die Führung bei der Credit Suisse im letzten Jahrzehnt nicht funktioniert habe, hätten viele hervorragende Manager die Bank verlassen, so Grübel im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Dies habe das Unternehmen geschwächt. «Wenn ein Unternehmen über Jahre so viele Krisen erlebt, dann liegt der Grund im schlechten Management.»