Autoversicherungen: In diesen Städten zahlen Sie am meisten

Preisvergleich: In diesen Städten und Quartieren zahlen Sie am meisten für die Autoversicherung Wer eine Autoversicherung abschliesst, kann mit einem Vergleich viele Prämienfranken sparen. Je nach Stadt gibt es grosse Unterschiede – teilweise sogar innerhalb der verschiedenen Quartiere. 08.03.2023

Wer für sein Auto eine Vollkaskoversicherung abschliessen will, ist gut beraten, die verschiedenen Prämienangebote zu vergleichen. (Symbolbild) Bild: zvg/Archiv

Autofahrer aufgepasst: Wenn Sie eine Vollkaskoversicherung für Ihr Fahrzeug lösen, kann sich ein Vergleich der Angebote der verschiedenen Versicherungen durchaus lohnen.

Das zumindest legen Zahlen nahe, welche der Online-Vergleichsdienst Comparis am Dienstag veröffentlichte. Demnach müssen Halterinnen und Halter von Fahrzeugen in Lugano im Comparis-Beispiel einen jährlichen Aufschlag von bis zu 24 Prozent oder 189 Franken bezahlen. Und das für dieselbe Vollkaskoversicherung wie bernische Fahrzeuglenkende. Die Bundesstadt schnitt in dem Vergleich am günstigsten ab:

Aber auch innerhalb der untersuchten zehn grössten Schweizer Städte sind die Prämien unterschiedlich. In Winterthur beispielsweise zahlen Halter von Autos je nach Stadtteil bis zu 6 Prozent mehr, wie die Analyse von Comparis zeigt. Konkret: Einwohnerinnen und Einwohner von Töss (Postleitzahl: 8406) bezahlen mit 850 Franken pro Jahr die höchsten Prämien. Am tiefsten sind sie mit 804 Franken im Stadtteil Ricketwil (PLZ 8352).

Biel mit ähnlichsten Prämien

Unterschiede nach Quartier gibt es laut Comparis auch in anderen untersuchten Städten. Aber nicht derart grosse. Die kleinsten Unterschiede nach PLZ gibt es demnach in der Stadt Biel. In der Stadt im Berner Seeland variieren die Durchschnittspreise alle innerhalb eines Prozents.

Insgesamt liegen die Prämien für das untersuchte Beispiel in den drei günstigsten Städten Bern, Biel und Luzern «nahe beisammen», wie Comparis schreibt. Die Differenzen betragen maximal 2 Prozent oder jährlich rund 17 Franken.

Unterschiede auch bei Anbietern und Nationalität

Bereits in früheren Tests hat Comparis ebenfalls auf teilweise grosse Unterschiede bei Autoversicherungen hingewiesen. So lagen etwa die Prämien-Angebote je nach Versicherer in den grössten Städten bis zu 80 Prozent auseinander.

Oder auch die Nationalität der Lenkerinnen und Lenker kann eine nicht unerhebliche Rolle spielen bei der Versicherungsofferte. Wollen etwa Ausländer hierzulande eine Vollkaskoversicherung abschliessen, müssen diese teilweise fast doppelt so hohe Prämien zahlen wie Schweizer.

Generell gilt laut Comparis, dass Versicherer ihre Prämien unter anderem basierend auf der Eintrittswahrscheinlichkeit von Schäden berechnen. «Die Luganer Bevölkerung dürfte demnach mehr und in der Summe teurere versicherte Schäden verursachen als die Bernerinnen und Berner», wird Comparis-Mobilitätsexpertin Andrea Auer in der Mitteilung zitiert.

Je kleiner der Markt, umso teurer

Die unterschiedlichen Prämien im aktuellen Vergleich führt Comparis aber auch darauf zurück, dass höhere Vertriebskosten für Versicherer die Prämien oft verteuern würden, Sprich: «Wo sich leicht Kundschaft findet, werden die Prämien tiefer», so Auer. Und das Tessin, um im aktuellen Beispiel mit Lugano zu bleiben, sei eben eine relativ kleine Absatzregion.

Für den Prämienvergleich hat Comparis Vollkaskoversicherungen nach Gemeindegrenzen respektive Postleitzahl ausgewertet. Bei den Prämien handelt es sich laut Angaben des Vergleichsdiensts um Durchschnittswerte aller Fahrzeugmodelle (Neuwagen), Lenkerprofile (Schweizer Nationalität, Mann/Frau, 37 Jahre alt) und Prämienangebote (kein Leasing, Privatnutzung, Selbstbehalt 1000 Franken). (sat)