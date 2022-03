Grossinvestorin Skiarena Andermatt-Sedrun kommt in amerikanische Hände Die amerikanische Vail Resorts steigt mit 55 Prozent bei der Andermatt-Sedrun Sport AG ein. Es ist der erste Auftritt der grössten Betreiberin von Skiresorts weltweit in Europa. Peter Walthard, René Meier Aktualisiert 28.03.2022, 06.51 Uhr

Andermatt wird Teil der ersten Skigebiets, das die amerikanische Vail Resorts in Europa betreibt. Keystone

Die amerikanische Vail Resorts kauft sich mit 149 Millionen Franken in die Andermatt-Sedrun Sport AG ein. Dies gab die Andermatt Swiss Alps AG am Montag bekannt. Die Andermatt Sedrun Sport AG betreibt bisher als Tochtergesellschaft der Andermatt Swiss Alps die Skigebiete Gemsstock, Nätschen-Gütsch-Schneehüenerstock und Sedrun-Oberalp, dies unter dem Namen Skiarena Andermatt-Sedrun.

Vail Resorts übernimmt nun 55 Prozent des Unternehmens. «Diese strategische Partnerschaft ist die erste Investition von Vail Resorts in ein europäische Skiresort», heisst es in der Mitteilung. Das Geld aus Amerika soll vollständig in die weitere Entwicklung des Skigebiets gesteckt werden. Laut Samih Sawiris soll Andermatt so «zu einer erstklassigen Alpendestination mit einem erstklassiges Skigebiet» erweitert werden.

Keine Änderung für die Angestellten

Vail Resorts will 110 Millionen Franken «in die Verbesserung des Gästeerlebnisses auf dem Berg» investieren. Dazu zählen der Ausbau der Liftanlagen, Beschneiungsanlagen, Gastronomie, Freizeitangebote und Infrastrukturen. 39 Millionen Franken sollen in die Immobilienentwicklung investiert werden, das heisst in den Ausbau von Hotels, Infrastruktur sowie den Ausbau des Dorfteils Andermatt Reuss. Die Investitionen werden den Ausbau der Skiarena deutlich beschleunigen, heisst es weiter.

Andermatt Swiss Alps behält 40 Prozent der Anteile an der Betriebsgesellschaft. Das bisherige Portfolio von Vail Resorts umfasst 40 Skidestinationen in den USA, Kanada und Australien. Andermatt Swiss Alps hat in den vergangenen Jahren bereits rund 1,3 Milliarden Franken in die Entwicklung von Andermatt investiert. Der Winterbetrieb wird wie vorgesehen weitergeführt, Saisonschluss ist am 1. Mai. Für die Mitarbeitenden gibt es keine Änderungen.