Unrentable Wasserkraft: Intransparente Subventionen

Marktprämie Unrentable Wasserkraft: Finanzkontrolle bemängelt Intransparenz bei Subventionen Letztes Jahr subventionierte der Bund nicht wirtschaftliche Grosswasserkraftwerke mit 155 Millionen Franken. Nach einem Rüffel der Finanzkontrolle will das Bundesamt für Energie den Betreibern nun genauer auf die Finger schauen. Ann-Kathrin Amstutz 04.05.2022, 23.00 Uhr

Betreiber von Grosswasserkraftwerken bekommen Subventionen vom Bund, wenn sie ihren Strom unter den Herstellungskosten absetzen müssen. (Symbolbild) Alex Spichale

Seit das revidierte Energiegesetz Anfang 2018 in Kraft trat, können Betreiber und Eigentümer von Grosswasserkraftwerken eine Marktprämie für ihren produzierten Strom beantragen, den sie am Markt unter den Herstellungskosten absetzen mussten. 2021 gingen gemäss Angaben des Bundesamts für Energie (BFE) insgesamt 155 Millionen Franken an 30 Betreiber für 56 Grosskraftwerke.