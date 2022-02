Päckli und Briefe: SBB Cargo fährt weiterhin für die Post

Güterzüge Päckli und Briefe auf der Schiene: Post und SBB Cargo verlängern Zusammenarbeit Die Schweizerische Post und die SBB Cargo verlängern ihre Zusammenarbeit um vier Jahre. Weiterhin sollen täglich 60 Güterzüge mit Briefen und Paketen unterwegs sein. 10.02.2022, 11.02 Uhr

Der Transport auf der Schiene spart laut der SBB jährlich über 23'000 Tonnen CO2 ein. (Symbolbild) Keystone

SBB Cargo hätten sich bei der Ausschreibung der Schweizerischen Post sowohl bei der Brief- als auch der Paketpost gegen die Mitbewerber durchsetzen können, heisst es in einer Mitteilung der Bundesbahnen vom Donnerstag. Die beiden Unternehmen haben ihre Zusammenarbeit von 2023 bis 2026 verlängert. «Gemeinsam können wir auf eingespielte Abläufe setzen und zugleich gemeinsam den Güterverkehr auf der Schiene weiterentwickeln», lässt sich Désirée Baer, CEO von SBB Cargo, in der Mitteilung zitieren.