Gute Aussichten Konjunkturforscher erwarten bald «kräftigen Schub» Der Wirtschaftsmotor scheint nach temporärem Stottern wieder anzuspringen. Die Konjunkturforscher der ETH sehen Licht am Wirtschaftshimmel. Sorgenkind bleibt die Gastronomie. 30.04.2021, 09.35 Uhr

Die dunklen Wolken am Schweizer Wirtschaftshimmel verziehen sich langsam. (Symbolbild) Keystone

(mg) Einen «historischen Höchststand» konstatiert die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF). Zum zweiten Mal in Folge sei das Konjunkturbarometer im April um zirka 15 Punkte gestiegen. «Es übertrifft damit seinen bisherigen Höchstwert, den es in der Erholung nach der Finanzkrise in den ersten Monaten des Jahres 2010 erreichte», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Wirtschaftsentwicklung dürfte in der nahen Zukunft einen «kräftigen Schub» bekommen – immer vorausgesetzt, dass das Virus «nicht noch eine Volte schlägt».