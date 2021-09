Nach Coronaverlust: Helvetia schreibt wieder Gewinn

Halbjahreszahlen Helvetia lässt Corona hinter sich – so viele Unwetterschäden wie noch nie Der Versicherer Helvetia meldet für das erste Halbjahr wieder einen satten Gewinn. Vor Jahresfrist machte die Coronapandemie dem weltweit tätigen Konzern mit Sitz in St. Gallen noch arg zu schaffen. Samuel Thomi 13.09.2021, 08.15 Uhr

Philipp Gmür ist seit 2016 Chef der weltweit tätigen Helvetia Versicherungen. Tobias Garcia

Corona traf Helvetia zu Beginn der Pandemie stärker als die Konkurrenz. Die Versicherung schrieb in den ersten sechs Monaten 2020 gar einen Verlust von knapp -17 Millionen Franken. Allerdings belasteten damals auch ein IT-Abschreiber sowie ein hoher Anlageverlust das Ergebnis. Doch nun ist Helvetia zahlenmässig zurück in den Zeiten vor Corona. Konkret meldet der Allbranchenversicherer am Montag für die ersten sechs Monate unter dem Strich ein Plus von 262 Millionen Franken. Das entspricht etwa wieder dem Halbjahresgewinn aus Vor-Corona-Zeiten.