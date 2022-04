Halbjahreszahlen Markt übertroffen: Barry Callebaut verkauft mehr Schokolade Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 weiter zugelegt: Die Verkäufe, der Umsatz und der Gewinn sind gestiegen. 13.04.2022, 07.27 Uhr

Barry Callebaut verkaufte in den ersten sechs Monaten deutlich mehr Schokolade. Keystone

Die Produkte von Barry Callebaut (BC) sind gefragt: Die Verkaufsmenge stieg im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2021/22, das am 28. Februar endete, um 8,7 Prozent auf knapp 1,2 Millionen Tonnen. Vor allem das Schokoladengeschäft verzeichnete ein «herausragendes Volumenwachstum» von 9,9 Prozent, wie der Schokoladenproduzent mit Sitz in Zürich am Mittwoch mitteilte. Der Umsatz stieg auf 4 Milliarden, ein Plus von 16,5 Prozent in Lokalwährungen.