Handelsstatistik Exporte kletterten im Februar dank Medikamenten in die Höhe Die Ausfuhren sind nach zwei rückläufigen Monaten im Februar wieder deutlich angestiegen. Dies ist vor allem den chemisch-pharmazeutischen Produkten zu verdanken. 17.03.2022, 08.34 Uhr

Die Ausfuhr von Medikamenten nahm im Februar deutlich zu, was die Exporte auf eine neues Hoch klettern liess. Keystone

Im Februar stiegen die Exporte wieder stark an, nachdem sie in den zwei Vormonaten zuvor noch rückläufig waren. Konkret kletterten die Ausfuhren gegenüber Januar saisonbereinigt um 15,4 Prozent nach oben. Mit Blick auf die letzten Jahrzehnte stellt das einen Rekord dar, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Donnerstag mitteilte.