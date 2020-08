Historischer Einbruch: Das BIP sinkt im zweiten Quartal um über 8 Prozent Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) meldet, hat die Schweiz im zweiten Quartal den stärksten Rückgang seit Beginn der Aufzeichnung der Quartalszahlen erlitten. International stehe man aber noch gut da. 27.08.2020, 08.03 Uhr

Wegen des Lockdowns blieben viele Tische in Restaurants lange leer. (Symbolbild)

Severin Bigler

(mg) Der Lockdown schlägt sich deutlich in den Zahlen nieder. Um satte 8,2 Prozent ging das Bruttoinlandprodukt (BIP) im zweiten Quartal 2020 zurück. Gegenüber der Situation vor der Corona-Krise im vierten Quartal 2019 brach das BIP in der ersten Jahreshälfte 2020 kumuliert um –10,5 Prozent ein. Trotz vielen roten Zahlen meldet das Seco aber auch erfreuliches: «Die Branchenstruktur der hiesigen Wirtschaft trug aber dazu bei, dass der Rückgang im internationalen Vergleich verhältnismässig glimpflich ausfiel», heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag.